Pordenone, madre e figlia uccise a coltellate in casa: arrestato 57enne

Due donne di origine cinese, madre e figlia, sono state assassinate nel loro appartamento in centro a Pordenone . Le due, di 46 e 22 anni, sono state colpite con dei fendenti al collo, con ogni probabilità inferti con un'accetta. Per il duplice omicidio è stato arrestato Yongxin Wu, 57 anni, anch'egli di origini cinesi e consuocero della vittima più anziana: era nelle vicinanze del luogo del delitto, sporco di sangue.

Nell'abitazione, al primo piano di uno stabile di viale Marconi 19, ci sarebbe stata una vera e propria mattanza. L'allarme è stato lanciato da un passante che ha notato due stranieri che gridavano a bordo strada. Sul posto sono giunti polizia e carabinieri. Gli investigatori hanno separato i contendenti, notando che uno di essi aveva le mani e i vestiti sporchi di sangue e anche dalla concitazione dell'altra persona hanno capito che poteva essere accaduto qualcosa di grave.



Sono, quindi, saliti al primo piano dello stabile e hanno rinvenuto le due donne prive di vita, in un lago di sangue: la madre era stesa a terra, mentre la figlia era riversa su una sedia, entrambe colpite con fendenti al collo. Immediatamente, i due cinesi sono stati fermati e portati in questura per essere sottoposti ad interrogatorio. A tarda ora, la svolta nelle indagini: l'assassino sarebbe un parente con cui le due donne gestivano un bar poco distante dal luogo del delitto. L'altra persona accompagnata in questura sarebbe un connazionale che aveva cercato di bloccare l'assassino. Il movente sarebbe legato a questioni economiche.