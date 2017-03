Incidente stradale nel Pordenonese: per i pm è omicidio-suicidio

La Procura della Repubblica di Pordenone ha aperto un fascicolo di inchiesta per omicidio volontario in relazione all'incidente in cui lunedì hanno perso la vita tre persone lungo la strada a scorrimento veloce Cimpello-Sequals. Secondo gli inquirenti, Cristiano Dipaolantonio, commerciante di 45 anni, avrebbe indirizzato volontariamente il proprio furgone, nel quale viaggiava con la moglie, contro il camion che procedeva nella direzione opposta.