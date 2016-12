Droga, sette arresti in Friuli

Sette arresti e perquisizioni in casa a carico di 27 indagati sono stati eseguiti dalla Squadra mobile di Udine in una vasta operazione antidroga mirata al contrasto dello spaccio di stupefacenti. E' l'esito di un'articolata indagine coordinata dalla Procura e della Dda di Trieste. L'inchiesta ha preso le mosse nel giugno 2013 a seguito di alcuni elementi raccolti nel corso dell'indagine per fare luce sull'omicidio di Mirco Sacher.