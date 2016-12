Friuli Venezia Giulia, indagati oltre 20 consiglieri

foto LaPresse 20:38 - Oltre venti consiglieri regionali di più gruppi consiliari del Friuli Venezia Giulia sono indagati dalla procura della Repubblica di Trieste nell'ambito dell'inchiesta sulle spese di rappresentanza. Tra poco più di un mese nella Regione si voterà per il rinnovo del governatore e del consiglio. Il reato ipotizzato è peculato. Tra gli indagati ci sarebbero anche alcuni capigruppo. - Oltre venti consiglieri regionali di più gruppi consiliari del Friuli Venezia Giulia sono indagati dalla procura della Repubblica di Trieste nell'ambito dell'inchiesta sulle spese di rappresentanza. Tra poco più di un mese nella Regione si voterà per il rinnovo del governatore e del consiglio. Il reato ipotizzato è peculato. Tra gli indagati ci sarebbero anche alcuni capigruppo.

Considerando che l'assemblea regionale è composta da 59 eletti, oltre un terzo dei consiglieri risulta dunque indagato. Alle persone indagate non sarebbero stati inviati avvisi di garanzia, secondo sempre quanto si è saputo in Procura. Le stesse fonti non hanno indicato i tempi delle indagini. Sulle spese di rappresentanza è aperta anche un'inchiesta della magistratura contabile.