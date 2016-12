Udine, litiga e accoltella a morte il convivente

foto Ansa 10:16 - Un uomo di 39 anni, Gabriele Sattolo è morto dopo aver ricevuto una coltellata al torace inferta dalla propria convivente, Francesca Del Medico, 42 anni, durante una lite. L'episodio è avvenuto in provincia di Udine. Il 39enne, rientrato in casa ubriaco, avrebbe insultato la compagna aggredendola. A questo punto la donna ha reagito impugnando un coltello da cucina. E' stata la stessa 42enne a chiamare i soccorsi e i carabinieri. - Un uomo di 39 anni, Gabriele Sattolo è morto dopo aver ricevuto una coltellata al torace inferta dalla propria convivente, Francesca Del Medico, 42 anni, durante una lite. L'episodio è avvenuto in provincia di Udine. Il 39enne, rientrato in casa ubriaco, avrebbe insultato la compagna aggredendola. A questo punto la donna ha reagito impugnando un coltello da cucina. E' stata la stessa 42enne a chiamare i soccorsi e i carabinieri.

Secondo una ricostruzione fatta dai carabinieri, che indagano sulla vicenda, l'uomo sarebbe rientrato intorno alle 20 a casa, ubriaco. Poco dopo sarebbe cominciata una lite con la donna, che sarebbe stata aggredita.



La Del Medico, a quel punto, benché con una gamba ingessata, ha impugnato un coltello da cucina ed ha inferto un solo colpo, al torace, all'uomo. Quando sono arrivati i soccorritori, l'uomo era in soggiorno, ancora cosciente e avrebbe riferito ai sanitari del 118 di essere rimasto vittima di un incidente domestico.



Non si esclude che in precedenza tra i due ci siano stati altri diverbi, anche molto accesi. I carabinieri stanno sentendo parenti e conoscenti per ricostruire la vita familiare della coppia. La casa è stata posta sotto sequestro, come il coltello, rinvenuto in cucina. La donna è stata interrogata dal pm e sottoposta a fermo. E' stata rinchiusa nel carcere di Trieste.