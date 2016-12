Pordenone, auto esce di strada: tre morti

foto LaPresse

10:49

- Tre ragazzi sono morti in un incidente stradale avvenuto all'alba sulla statale 13 "Pontebbana" nel comune di Orcenico (Pordenone). Secondo quanto si è appreso, l'automobile sulla quale viaggiavano, per cause ancora da accertare, è uscita di strada schiantandosi contro un muretto. I morti sarebbero due giovani stranieri e una ragazza italiana, tutti sui vent'anni. Erano residenti a Prata di Pordenone