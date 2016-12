foto LaPresse

20:11

- Una giovane di 21 anni di Cividale del Friuli residente a San Giovanni Natison, Erica Fontanini, è morta dopo essere caduta dalla moto sulla quale stava viaggiando lungo la strada provinciale per Buttrio (Udine). A una curva la giovane ha perso il controllo della moto per ragioni non ancora chiare e ha sbattuto violentemente la testa contro il guard-rail. Inutile l'intervento dei soccorsi, arrivati sul posto con un'ambulanza e poi con un elicottero.