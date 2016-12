Maltempo: un morto in Alto Adige Neve in Friuli Venezia Giulia

21:37 - Alexander Mayr, 39 anni, capo dei vigili del fuoco volontari di Campodazzo, un paesino alle porte di Bolzano, è morto la notte scorsa mentre era al lavoro su una serie di frane causate dal maltempo che si sono abbattute sulla statale del Brennero. In Friuli Venezia Giulia invece i primi assaggi di inverno con pioggia e vento e l'arrivo della neve intorno ai 2mila metri.

La statale del Brennero è stata chiusa nella zona di Campodazzo, dove il comandante dei pompieri volontari è morto travolto da uno smottamento. Mentre con i suoi colleghi stava valutando la situazione, una frana lo ha trascinato nel torrente Isarco. E' stato recuperato più a valle, ma nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduto. Mayr lascia la moglie e tre figli.



Chiusa anche la strada provinciale per Tires. La provinciale Prato Isarco - Fiè è chiusa per la caduta di una frana, come anche provinciale da Collalbo a Vanga di Sotto sull'altipiano del Renon.



"Quasi-inverno" in Fvg, neve sui monti - Le webcam dell'Osservatorio meteorologico regionale (Osmer) dell'Arpa, mostrano una spolverata di neve sul monte Lussari, a 1.789 metri, con una temperatura di 2 gradi alle 8. Neve anche sullo Zoncolan e sulle alture sopra Barcis (Pordenone). Per la giornata si prevede cielo in prevalenza nuvoloso, con piogge intermittenti, in genere deboli o moderate e più probabili verso est, e qualche schiarita, specie in Carnia.



Cade un grosso albero in strada a Roma, chiusa strada - Sono diversi gli alberi caduti in varie zone di Roma a causa del maltempo. In particolare i vigili del fuoco sono al lavoro per rimuoverne uno di grosse dimensioni in via Gaspara Stampa, in zona Montesacro. La polizia municipale ha chiuso la strada per consentire le operazioni. Al momento non si segnalano feriti. Secondo quanto si è appreso, altri alberi sono caduti sulla via del Mare, La Rustica e La Storta.



Forte tramontana, volo dirottato da Genova - Disagi si registrano a Genova a causa delle forti raffiche di tramontana con punte anche di oltre trenta nodi che da questa mattina soffiano sul capoluogo ligure. Per le forti raffiche è stato necessario dirottare un volo della Lufthansa in arrivo da Monaco. Il velivolo è stato dirottato su Torino e i passeggeri sono stati portati a Genova in autobus. Disagi si registrano anche in porto dove le operazioni di scarico e carico sono rallentate sia a Genova sia al Vte di Voltri e sulle autostrade dove i cartelli stradali indicano di procedere con prudenza a causa delle forti raffiche. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere alberi, rami, cartello divelti dal vento e per mettere in sicurezza tetti pericolanti. I problemi maggiori si registrano nel ponente e sulle alture cittadine.



Perugia, diversi interventi vigili fuoco per pioggia e vento - Sono diversi gli interventi compiuti dai vigili del fuoco nella provincia di Perugia per l'intensa pioggia delle ultime ore. Nel capoluogo, tra la zona dei Ponti e di San Marco, le squadre hanno lavorato per la rimozione di alberi e alberi caduti che in alcuni casi ostacolavano la circolazione stradale. Domenica pomeriggio in Altotevere per la pioggia e il vento un albero è caduto sui binari della ex Ferrovia centrale umbra ed alcuni sottopassi e scantinati sono stati allagati richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco anche con idrovore. Nessun problema viene segnalato comunque per le persone.



Calo del 20%, i balneari lanciano grido d'allarme - "Un calo generalizzato del 20 per cento per i balneari italiani. La stagione estiva si è chiusa con un bilancio in rosso". Il grido d'allarme è di Riccardo Borgo, presidente nazionale del Sib, il sindacato italiano dei balneari. "Il brutto tempo - dice Borgo che è anche titolare dei Bagni La Bussola di Bergeggi, nel Savonese - ha inciso pesantemente su tutta la stagione. Da giugno alla fine d'agosto, a parte qualche breve parentesi abbiamo vissuto una stagione decisamente difficile. Basti pensare che nel mese di giugno su 5 weekend, 4 sono stati di maltempo e a luglio, su 4 fine settimana, 3 sono stati caratterizzati da piogge, vento e una brusca diminuzione delle temperature e così è stato anche nelle giornate infrasettimanali di tutta l'estate".



Esonda torrente nell'Avellinese, auto trascinate via - Disagi e danni in provincia di Avellino a causa dei forti temporali che hanno interessato, nella prima parte della giornata, soprattutto le zone dell'Arianese e della Valle dell'Irno. I maggiori problemi si sono verificati a Solofra (Avellino) in località Santa Lucia dove l'omonimo torrente è esondato trascinando a valle almeno otto auto che si trovavano parcheggiate sulla strada. Numerosi gli allagamenti di cantine e garage e gli smottamenti.



Tromba d'aria nel Cosentino - Una tromba d'aria originata in mare si è abbattuta su Diamante, località turistica in provincia di Cosenza. A causa del forte vento alcuni tetti sono stati scoperchiati e alcuni alberi sradicati. Danneggiate anche vetture in sosta. Disagi anche nella Capitale, dove sono stati oltre 150 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco a causa del maltempo. I soccorsi in particolare hanno riguardato alberi caduti e cornicioni pericolanti.