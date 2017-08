Tracce di legionella in case popolari a Milano, sospesa acqua

Sono state scoperte dall'Ats in seguito a una dei periodici controlli sulla rete idrica, tracce di Legionella Pneumophila nell'impianto condominiale di uno stabile di case popolari in via Rizzoli 83 a Milano. MM, società che gestisce la rete idrica milanese, ha quindi immediatamente avviato la procedura per la disinfezione e bonifica dell'impianto: è stata sospesa l'erogazione dell'acqua a titolo precauzionale dal civico 73 al civico 87 ed è stata attivata la fornitura alternativa con colonnine idranti. La Croce Rossa e la Protezione Civile si sono attivate per la distribuzione di bottiglie d'acqua e di taniche per il rifornimento domestico. Per fugare potenziali rischi, è stato vietato l'uso dell'acqua per ogni utilizzo (cucinare, bere o lavarsi).