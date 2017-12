Napoli, rubato e ritrovato in 24 ore l albero di Natale della Galleria

E' durata 24 ore la caccia all'albero di Natale della Galleria Umberto di Napoli che nottetempo era stato segato e portato via con tutte le decorazioni. I carabinieri hanno ritrovato l'abete rubato, a terra, in vicoletto Terzo Politi, ai Quartieri Spagnoli, vicino corso Vittorio Emanuele. Ignoti gli autori e i motivi del gesto. L'albero, che era stato messo in Galleria dal Bar Gambrinus, era stato portato via dopo che era stato fatto un taglio netto al fusto, probabilmente con un sega elettrica. "Noi non molliamo", avevano scritto i commercianti della Galleria sul tronco dopo la scoperta dell'atto vandalico, addobbando il ceppo rimasto con bigliettini di sdegno e di rabbia. Poco ore dopo il ritrovamento, il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli sulla sua pagina Facebook ha documentato in diretta con un video il riposizionamento della pianta in Galleria. E a descrizione delle immagini scrive: "Ritorna l'albero dei Desideri in Galleria. #nonmolliamo"