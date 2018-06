L abbraccio di Napoli al maliano ferito in un raid, il sindaco de Magistris: Tutti contro la violenza

Sit-in di solidarietà davanti alla Prefettura di Napoli con il giovane immigrato ferito è stato promosso da varie associazioni e dal Comune. Konate Bouyagui, il 22enne maliano colpito in un raid, ricordano i manifestanti, è un esempio di positiva integrazione: con altri extracomunitari ha avviato un locale di cucina interetnica in città, e in veste di cuoco ha proposto le sue specialità anche in tv, come ospite a Masterchef. "Noi tutti siamo contro la violenza - ha detto il sindaco de Magistris, con un affondo a Salvini. - Bisogna stare molto attenti perché se chi ricopre incarichi di responsabilità istituzionale utilizza parole di odio, si alimenta una pericolosa spirale e non si sa dove va a finire"