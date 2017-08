Benevento, migranti donano il sangue dopo l appello dell ospedale Rummo

"A causa di notevoli necessità di sangue per eventi trattati presso il nostro Ospedale, le riserve di sangue gruppo A e gruppo 0 sono diventate carenti. Sono state effettuate richieste in ambito regionale ed in attesa di risposte appare necessario chiedere donazione di sangue di gruppo A e di gruppo 0". A 24 ore dall'appello dell'ospedale beneventano Rummo sono arrivati i primi donatori. Tra loro anche un gruppo di giovani migranti: si tratta di una decina di extracomunitari ospiti dei centri Damasco 1, 2 e 6 di Montesarchio, Benevento, Castelvenere e Sant'Agata dei Goti che dopo aver saputo dell'emergenza sanitaria si sono presentati dinanzi al reparto della struttura per rendersi utili. I giovani, originari della Nigeria, Centro Africa, Gambia, Senegal, Mali e Sudan, si sono sottoposti alle visite e alle analisi di routine prima del via libera alla donazione (ringraziamo la redazione di Ottopagine per la collaborazione).