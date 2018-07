Fortuna, confermato in appello l'ergastolo a Raimondo Caputo

Ergastolo confermato dalla Corte d'assise d'appello di Napoli per Raimondo Caputo, ritenuto colpevole di aver abusato della piccola Fortuna Loffredo e averla poi scaraventata dal terrazzo dell'ottavo piano al Parco Verde di Caivano il 24 giugno 2014. I magistrati hanno poi confermato 10 anni di carcere alla ex compagna di Caputo, Marianna Fabozzi, per concorso in violenza sulla più piccola delle sue tre bambine, amiche di Fortuna, abusate da Caputo.