La stagione estiva è alle porte e sul litorale italiano i lidi si stanno riorganizzando per ospitare i turisti che visiteranno le nostre spiagge. Altra storia, invece, per la spiaggia di Fiumicino (Roma), dove, vicino alla foce del Tevere, sembrano regnare solo degrado e inquinamento. A documentare la situazione disastrata in cui versa la zona è stato Jimmy Ghione per Striscia la Notizia, che tra bottiglie di plastica, elettrodomestici vecchi e arrugginiti, automobili abbandonate e calcinacci ha trovato anche una piccola discarica di amianto, materiale notoriamente cancerogeno. E proprio lì davanti sorge una baraccopoli.



L’inviato non è riuscito a trovare nessun abitante, ma dalla presenza di stendini, materassi e altri segni di vita, è evidente che diverse persone vivano in quegli spazi fatiscenti e abbandonati.