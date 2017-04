Un’infermiera di Treviso è al centro di un procedimento disciplinare perché sospettata di aver finto di vaccinare molti dei bambini portati nel suo ambulatorio, buttando via le fiale dopo aver registrato la prestazione. "I bambini non avevano gli anticorpi e quindi non erano stati vaccinati" racconta alle telecamere di "Mattino 5" Francesco Benazzi, il Direttore Asl 9 di Treviso. "I bambini non piangevano" continua "e solitamente quando vengono vaccinati piangono". Nel frattempo, l'assistente sanitaria è stata trasferita ad altro incarico.