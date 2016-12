Femminicidio, i dati sono allarmanti: 58 donne uccise da partner o ex fidanzati nel solo 2016

Dall'inizio del 2016, almeno 58 donne sono state uccise in Italia dal partner o dall'ex fidanzato; retrodatando il periodo temporale fino al gennaio 2015, sono 155 le uccisioni: sono questi gli allarmanti dati sul tema del femminicidio in Italia. Due casi sono avvenuti nell'ultima settimana: una ragazza di Pordenone è stata assassinata con quattro colpi di pistola dal suo ex fidanzato (poi suicida), e una veronese di 46 anni è stata uccisa dal suo ex convivente.