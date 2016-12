Fari, edifici costieri e torri: venti prestigiosi beni dello Stato affittabili come dimore

Il portafoglio di beni affittabili è costituito da 10 fari in gestione a Difesa Servizi S.p.A.: il Faro di Capo Rizzuto a Isola di Capo Rizzuto (KR), il Faro della Guardia a Ponza (LT), il Faro di Torre Preposti a Vieste (FG), il Faro di Punta Polveraia a Marciana nell'Isola d’Elba (LI), il Faro Formiche nell'isolotto Formica Grande a Grosseto, il Faro di Punta Libeccio nell'Isola di Marettimo (TP), il Faro di Punta Spadillo a Pantelleria (TP), il Faro di Capo Mulini ad Acireale (CT), il Faro di Capo Milazzo a Milazzo (ME) e il Faro di Capo Faro a S. Maria di Salina - Isola di Salina (ME). A questi si aggiungono altri 10 beni , di varia tipologia, in gestione all'Agenzia del Demanio: la Torre Angellara (Salerno), il Padiglione a Punta del Pero (Siracusa), lo Stand Florio (Palermo), il Faro di Capo Zafferano a Santa Flavia (PA), il Faro di Riposto a Riposto (CT). In Puglia, la Torre Castelluccia Bosco Caggioni a Pulsano (TA), il Convento S. Domenico Maggiore Monteoliveto e la Torre D’Ayala a Taranto. Infine, in Emilia Romagna, il Faro del Po di Goro a Goro (FE) e il Faro Spignon a Venezia.

"Difesa Servizi S.p.A. sta dedicando crescente attenzione alla valorizzazione del patrimonio immobiliare della difesa" - ha dichiarato Fausto Recchia, Amministratore delegato di Difesa Servizi S.p.A. - aggiungendo che "tra le operazioni chiuse e quelle in esecuzione, la valorizzazione dei Fari rappresenta certamente il nostro fiore all'occhiello. Per i 10 fari proposti nel bando 2016 sono già pervenute oltre 150 manifestazioni d'interesse da parte di privati".



La concessione a privati dei fari, come per i due fari toscani dell'isola d'Elba e di Isola delle Formiche, oltre a "valorizzare il patrimonio della difesa con un approccio duale di quegli immobili militari non più interamente utilizzati per compiti operativi, riduce i costi a carico della pubblica amministrazione e rappresenta un'occasione di sviluppo per il territorio" - così ha concluso il suo intervento l'Amministratore delegato della società in house del Ministero della Difesa.