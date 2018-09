Esplosione a Napoli. I vicini: "Avevamo sentito le minacce"

Un'esplosione ha scosso i quartieri spagnoli, a Napoli. Rita Recchione, 66 anni, è morta, mentre i suoi due figli, Francesca e Antonio, sono rimasti gravemente ustionati. La deflagrazione nell'appartamento al quarto piano è stata provocata dallo scoppio di una bombola. Non è ben chiaro se si sia trattato di un atto doloso, provocato volontariamente dopo che gli inquilini avevano ricevuto notifica di sfratto per morosità. Ai microfoni di Mattino Cinque, i vicini sembrano non avere dubbi: sarebbe stato Antonio a provocarla: “Aveva già minacciato in passato di far saltare tutto se li avessero mandati via”.



La rabbia del ragazzo, affetto da problemi psichici, derivava dalla frustrazione per la loro condizione economica: la perdita del lavoro di badante per sua madre e la disabilità di sua sorella Francesca. Nonostante la comunicazione del giudice di una dilazione dello sfratto di due mesi, Antonio continuava a opporsi al decreto. Fino al gesto estremo di far saltare in aria l'appartamemento: "Abbiamo dormito fuori casa, non sappiamo dove altro andare", si sono lamentati gli altri abitanti del condominio.