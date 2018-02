Stupri a Rimini, i tre minorenni condannati a 9 anni e 8 mesi

Sono stati condannati a 9 anni e 8 mesi con rito abbreviato i tre minorenni stranieri riconosciuti colpevoli degli stupri a Rimini la notte del 26 agosto . I tre, giudicati da tribunale per i minorenni di Bologna, sono i complici di Guerlin Butungu, congolese 20enne considerato il capo del gruppo, già condannato a 16 anni . Per i tre minori il pm aveva chiesto 12 anni.

L'udienza si è svolta a porte chiuse. Il pm ha chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche per i tre imputati, due fratelli marocchini di 15 e 17 anni e un nigeriano di 16. Otto i capi di imputazione contestati. Poi hanno preso la parola le difese.



Prima di entrare in aula, l'avvocato Marco Defendini, difensore dei due fratelli, aveva dichiarato che si tratta di "un processo sulla pena, sulla responsabilità c'è poco da dire" e che i suoi assistiti "hanno capito cosa hanno commesso. Stanno seguendo entrambi la scuola all'interno del carcere e si aspettano una pena esemplare per questi fatti. Poi sanno che per un lungo periodo dovranno stare in carcere, anche in attesa di quello che potrà essere l'appello e la sentenza definitiva".