Il gup, Fiorella Casadei, nel condannare a 10 anni Tavares per lo sfregio con l'acido a Notaro, ha riconosciuto le aggravanti della premeditazione, futili motivi e crudeltà. Il capoverdiano è stato inoltre condannato a un risarcimento di 230mila euro in favore di Gessica.



Il giudice ha ammesso come parte civile con una provvisionale di 1.000 euro l'associazione Butterfly, che si batte contro la violenza e contro lo stalking, e l'Ausl Romagna, mentre ha escluso dalle parti civili il comune di Rimini e la regione Emilia-Romagna.



Le motivazioni della sentenza saranno depositate in cancelleria tra 90 giorni. Il giudice Casadei ha stabilito, al termine della pena, l'espulsione dall'Italia per Eddy Tavares.



Gessica: "Non riesco a odiarlo, ma non lo perdono" - "Me lo aspettavo, non sono rimasta stupita. Ma non conta quanti anni, ormai mi ha rovinata e su questo non c'è niente da aggiungere". Lo ha detto a Pomeriggio Cinque, Gessica Notaro, commentando la condanna del suo ex fidanzato a dieci anni di reclusione. In tribunale, spiega, "l'ho guardato, lui mi ha guardata più volte. Nonostante il male che mi ha fatto, è una persona di cui sono stata molto innamorata, alla quale ho voluto tantissimo bene, e non riesco a odiarlo, ma non lo perdono, non lo posso perdonare. Quello che rimane è solo indifferenza".