Sassuolo, nonni troppi invadenti Il pm chiede un anno di carcere

Due nonni di Sassuolo troppi invadenti nei confronti della figlia e del genero, desiderosi di sostituirsi ai genitori nell'educazione della nipote , sono ora sotto accusa. Il pm, infatti, ha chiesto una condanna di un anno di reclusione . I due, denunciati dalla figlia per molestie , hanno sempre sostenuto di "voler vedere semplicemente la nipote". Il legale della donna ha anche avanzato la richiesta di 30mila euro "per danni morali e psicologici".

I due nonni avrebbero fatto pressioni, telefonate insistenti e appostamenti anche a scapito del genero, che a loro dire, come la moglie, non era sufficientemente capace di educare la piccola. Un atteggiamento che ha così esasperato la figlia dei due tanto da fare una denuncia per molestie.