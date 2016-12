Rimini, turista tedesca denuncia uno stupro in spiaggia

La ragazza non ha saputo fornire molti elementi su quanto successo, anche a causa dello stato confusionale, e del molto alcol ingerito, in cui è stata trovata. Portata in ospedale per gli accertamenti del caso, i medici hanno riscontrato delle lesioni agli organi genitali compatibili con una violenza. Inoltre, dalle analisi del sangue, è risultato un tasso alcolico superiore a 2 (0,5 la normalità).



Forse per questo i suoi ricordi sono ancora confusi: non ha fornito indicazioni sul presunto aggressore.



Nella notte di Ferragosto altri due casi di violenze - L'episodio, che aumenta l'allarme in città, segue i due accaduti pochi giorni fa, sempre sulla spiaggia di Rimini. Nella notte di Ferragosto, una 20enne di Milano è stata violentata a Miramare, tra gli stabilimenti balneari 110 e 111. La giovane era scesa in spiaggia per cercare gli amici con i quali aveva partecipato a una festa ma qui è stata avvicinata dallo stupratore.



L'uomo era riuscito a scappare, spaventato dal fatto che le grida della 20enne avevano attirato dei passanti. Nel fornire la descrizione la giovane aveva parlato di un ragazzo di colore con le treccine, attualmente ricercato dalla polizia.



La stessa notte, una 24enne riminese è stata aggredita sulla battigia all'altezza del bagno 63 (dove si stava svolgendo una festa) da un marocchino 39enne (poi arrestato dalla polizia) e in questo caso lo stupro non è stato consumato (anche se giuridicamente il reato di violenza sessuale è invece consumato) è perché la giovane è riuscita a divincolarsi dalla presa e fuggire. Quando la riminese è riuscita a lanciare l'allarme è arrivata una volante della polizia che ha intercettato lo straniero poco distante dalla zona dove si era consumata la violenza.



A Rimini istituita una task force anti-stupro - Una task force della Questura di Rimini fino a fine estate pattuglierà spiaggia e lungomare con agenti in borghese e in divisa. Il servizio è stato disposto in maniera straordinaria per dare una risposta immediata dopo i tre casi di stupro denunciati.