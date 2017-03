Reggio Emilia, sviene e batte la testa: 42enne muore il giorno dopo le nozze

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che l'hanno trasportata prima all'ospedale di Guastalla, poi al Maggiore di Parma, ma tutto è stato inutile. Nemmeno il delicato intervento chirurgico a cui è stata sottoposta, come spiega il Resto del Carlino, è riuscito a salvarle la vita: in serata la donna è morta a causa dell'emorragia.



Barbara sarebbe dovuta partire in queste ore per il suo viaggi di nozze in Spagna, a Fuerteventura, dove la sorella gestisce un ristorante. "Vivere con lei alle Canarie era uno dei suoi sogni", racconta il papà Giuseppe. Increduli anche gli amici: "Aveva tanta voglia di vivere, era una ragazza solare".