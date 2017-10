Papa: corruzione è il tarlo della politica Ai migranti: voi, lottatori della speranza

Papa Francesco a Bologna Ansa 1 di 38 Ansa 2 di 38 Ansa 3 di 38 Ansa 4 di 38 Ansa 5 di 38 Ansa 6 di 38 Ansa 7 di 38 Ansa 8 di 38 Ansa 9 di 38 Ansa 10 di 38 Ansa 11 di 38 Ansa 12 di 38 Ansa 13 di 38 Ansa 14 di 38 Ansa 15 di 38 Ansa 16 di 38 Ansa 17 di 38 Ansa 18 di 38 Ansa 19 di 38 Ansa 20 di 38 Ansa 21 di 38 Ansa 22 di 38 Ansa 23 di 38 Ansa 24 di 38 Ansa 25 di 38 Ansa 26 di 38 Ansa 27 di 38 Ansa 28 di 38 Ansa 29 di 38 Ansa 30 di 38 Ansa 31 di 38 Ansa 32 di 38 Ansa 33 di 38 Ansa 34 di 38 Ansa 35 di 38 Ansa 36 di 38 Ansa 37 di 38 Ansa 38 di 38 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

L'appello - L'appello del Papa è per la "buona politica", "non quella asservita alle ambizioni individuali o alla prepotenza di fazioni o centri di interessi", "che non sia nè serva nè padrona, ma amica e collaboratrice; non paurosa o avventata, ma responsabile e quindi coraggiosa e prudente nello stesso tempo; che faccia crescere il coinvolgimento delle persone, la loro progressiva inclusione e partecipazione; che non lasci ai margini alcune categorie, che non saccheggi e inquini le risorse naturali. Una politica - ha proseguito - che sappia armonizzare le legittime aspirazioni dei singoli e dei gruppi tenendo il timone ben saldo sull'interesse dell'intera cittadinanza".



Il "volto autentico della politica e la sua ragion d'essere", secondo Papa Bergoglio, sta quindi nel "servizio inestimabile al bene all'intera collettività. E questo è il motivo per cui la dottrina sociale della Chiesa la considera “una nobile forma di carita", ha spiegato. Per questo il Pontefice invita "i giovani e meno giovani a prepararsi adeguatamente e impegnarsi personalmente in questo campo, assumendo fin dall'inizio la prospettiva del bene comune e respingendo ogni anche minima forma di corruzione". Incontrando la cittadinanza nella centrale piazza del Popolo, Francesco ha aggiunto: "Vi invito ad esigere dai protagonisti della vita pubblica coerenza d’impegno, preparazione, rettitudine morale, capacità d’iniziativa, longanimità, pazienza e forza d’animo nell’affrontare le sfide di oggi, senza tuttavia pretendere un’impossibile perfezione. Le vicende umane e storiche e la complessità dei problemi non permettono di risolvere tutto e subito”.



Ai migranti: "Voi siete i lottatori della speranza" - "Vengo in mezzo a voi perché voglio portare nei miei i vostri occhi, nel mio il vostro cuore. Voglio portare con me i vostri volti che chiedono di essere ricordati, aiutati, direi 'adottati', perché in fondo cercate qualcuno che scommetta su di voi, che vi dia fiducia, che vi aiuti a trovare quel futuro la cui speranza vi ha fatto arrivare fino a qui". Lo ha detto il Papa nell'Hub di via Mattei a Bologna, dove arrivano i migranti e si avviano le procedure burocratiche per un migliaio di loro. "Siete dei 'lottatori di speranza' - ha detto il Papa - Qualcuno non è arrivato perché è stato inghiottito dal deserto o dal mare. Gli uomini non li ricordano, ma Dio conosce i loro nomi e li accoglie accanto a se'". "La speranza non diventi delusione o, peggio, disperazione, grazie a tanti che vi aiutano a non perderla. Nel mio cuore voglio portare la vostra paura, le difficoltà, i rischi, l'incertezza, le persone che amate, che vi sono care e per le quali vi siete messi a cercare un futuro. Portarvi negli occhi e nel cuore ci aiuterà a lavorare di più per una città accogliente e capace di generare opportunità per tutti" e "vi esorto ad essere aperti alla cultura di questa città, pronti a camminare sulla strada indicata dalle leggi di questo Paese".



Ad accoglierlo anche una suora di 105 anni - Ad accogliere il Papa anche suor Imelde Assirelli, religiosa di 105 anni che non ha voluto perdersi la visita del Pontefice. Tutta la città romagnola si è svegliata presto per accogliere Francesco nelle sue due ore di permanenza in città. Fra imponenti misure di sicurezza, i fedeli di Cesena e delle città vicine hanno cominciato dalle 6 ad affollare gli spazi riservati alla visita. Tanti anche i volontari, delle varie associazioni e del movimento scout, impegnati fin da prima dell'alba per dare assistenza e informazioni.