Modena, tribunale obbliga madre "no vax" a vaccinare la figlia

Una dura sconfitta quella inflitta dal tribunale di Modena al popolo "no vax": un giudice della sezione civile ha obbligato una donna a far vaccinare la figlia di sette anni. A portare la causa in tribunale è stato il padre della piccola, separato, che ha chiesto come ultima spiaggia l'intervento del magistrato.

E alla donna, antivaccinista convinta, a nulla è servito portare in aula anche il prof Stefano Montanari, punto di riferimento scientifico dei no vax.



La storia è iniziata nel 2014, quando la coppia era già in fase di separazione e il padre decide di tornare sui suoi passi nella scelta, fatta anni prima, di non voler far vaccinare la figlia. Essendo stati inutili i tentativi di mediazione con la madre della bambina, l'uomo ha deciso di rivolgersi al tribunale civile.



Tre anni di dibattito e di accertamenti tecnici con esperti portati da entrambe le parti. La madre della bimba si è avvalsa di uno dei punti di riferimento scientifici del popolo "no vax", quel professor Stefano Montanari che sempre viene citato quando si parla degli effetti collaterali dei vaccini.



Il giudice però alla fine ha dato ragione al padre citando anche la recente legge che obbliga le famiglie a presentare il certificato vaccinale per poter frequentare la scuola. E anche il fatto che inizialmente il padre avesse firmato la lettera di "obiezione di coscienza" all'obbligo vaccinale non può essere considerato motivo per fermare questa scelta: chiunque, scrive il giudice, può revocare la propria decisione.



Il giudice di Modena ha comunque tenuto in considerazione le statistiche e trattandosi di casi molto rari in cui un vaccino ha causato danni ha firmato la sentenza per obbligare la famiglia a vaccinare la bambina.