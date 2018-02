Inseguimento e schianto a Reggio Emilia, due agenti feriti

Due agenti della polizia di Reggio Emilia sono rimasti feriti in un incidente avvenuto mentre inseguivano con la loro auto una vettura che non aveva rispettato l'alt. La volante ha tamponato violentemente una Audi A3 guidata da un uomo di origine sinti che è poi risultato evaso in quanto attualmente ai domiciliari. Il conducente, poco prima, aveva rifiutato di fermarsi per un controllo ed era stato quindi inseguito.