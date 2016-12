Ferrara, una giovane nigeriana sta male e un tassista non la porta dal medico: "Non ho un'ambulanza"

Aveva forti dolori allo stomaco e ha chiesto a un tassista di accompagnarla dal suo medico di base, a Ferrara. Ma quest'ultimo le ha risposto che il taxi non è un'ambulanza e lei, una giovane nigeriana, ha dovuto rivolgersi al 118. In sua compagnia c'era una connazionale, mediatrice del Centro donna e giustizia, che ha chiamato il numero d'emergenza per chiedere soccorso. Arrivata all'ospedale, alla donna è stata diagnosticata una gastrite.