Ferrara, due donne ridotte in fin di vita per una rapina di 300 euro

Due donne, Cloe Govoni di 84 anni e la nuora Maria Humeiuc di 53, sono ricoverate in gravissime condizioni dopo essere state aggredite in casa da alcuni ladri. E' successo a Renazzo di Cento nel Ferrarese. Le due sarebbero state colpite in testa con un bastone nel corso di un furto degenerato in rapina violenta. Secondo le prime indicazioni il bottino sarebbe di appena 300 euro.