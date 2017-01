Duplice omicidio nel Ferrarese, marito e moglie uccisi in casa

Un uomo di 59 anni, Salvatore Vincelli, e sua moglie di 45, Nunzia Di Gianni, sono stati trovati morti, probabilmente assassinati, nella loro casa di Pontelangorino, in provincia di Ferrara. A fare la macabra scoperta è stato il figlio 16enne. Entrambi avevano in testa sacchetti di plastica. L'uomo era in garage, la donna in cucina, e su tutti e due risultano segni di aggressione. I carabinieri di Ferrara e di Comacchio indagano per duplice omicidio.