Dopo 12 furti subiti, sfida i ladri su Facebook: arriva il tredicesimo colpo

Poco dopo l’una di notte del 30 agosto, i malviventi sono entrati in azione. Hanno distrutto la porta a vetri con delle sprangate e si sono portati via un gran bottino, composto soprattutto da tabacchi. Wainer Monti esprime la sua rabbia attraverso un post su Facebook accompagnato da alcune foto del bar derubato: "Queste sono di stanotte all'1.30, non sono foto vecchie a una settimana dall'ultima volta! Siamo alla disperazione sembra quasi una comica ma invece è pura realtà".



Una tecnica ormai collaudata che si era ripetuta la notte del 22 agosto scorso e altre tre volte nell'arco di appena due mesi. Monti aveva meso in funzione un allarme silenzioso che ha mobilitato i carabinieri e un sistema fumogeno che però non ha infastidito più di tanto i malviventi. Sono riusciti comunque a fuggire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.