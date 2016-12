Dall'Ue stop a vongole troppo piccole Multe salatissime, pescatori in rivolta

Il diametro medio delle vongole che popolano il mare Adriatico è di 22 millimetri . Ma l'Europa vieta di commercializzare il mollusco se di dimensione inferiore a 25 millimetri . Il regolamento comunitario 1967 del 2006 sta mettendo in ginocchio l'intero settore . Pescare vongole non a norma, infatti, può costare molto caro: le multe, come prevede un decreto legislativo del 2012, arrivano a 4mila euro .

A soffrire sono soprattutto i pescatori della provincia di Rimini, come riporta il quotidiano La Repubblica. A causa della troppa acqua dolce che il Po porta all'Adriatico e, secondo alcuni, anche del poco spazio a disposizione per via dell'erosione dei banchi di sabbia, le vongole non raggiungono più le dimesioni richieste da Bruxelles per essere raccolte e commercializzate. Un problema già emerso recentemente in Veneto.



Pochi millimetri che costano un'intera vita di lavoro e sacrifici, che costringono gli addetti del settore a chiudere. Un dato, rivelato dal direttore della Casa del pescatore di Cattolica, Stefani Cecchini, è particolarmente significativo: "Nel 1980 ogni peschereccio raccoglieva 380 chilogrammi di vongole ogni giorno. Oggi, per rispettare la normativa comunitaria, è fortunato se arriva a 30 chili".



Chi ci guadagna? L'estero, che continua ad aumentare la propria quota di mercato. E quel che troviamo nel piatto, quando ordiniamo uno spaghetto alle vongole, sempre più spesso arriva da migliaia di chilometri di distanza.