Bologna, cacciata perché allattava alla mostra: "Qui vietati cibi e bevande"

"Qui non si possono introdurre cibi e bevande quindi non può allattare ": con questa motivazione i custodi di Palazzo d'Accursio, il municipio di Bologna , hanno impedito a Chiara Cretella di nutrire il proprio bambino di cinque mesi. La ricercatrice di 40 anni era nella Cappella Farnese per un convegno contro la violenza di genere. I fatti risalgono a dicembre ma la denuncia è arrivata solo adesso.

L'assegnista di ricerca dell'università emiliana, attiva sul fronte dei diritti delle donne, ha raccontato la sua disavventura a "la Repubblica" e a "Radio Città del Capo": "La Cappella Farnese dove si teneva l'incontro era gelida, io ero lì con il mio bimbo di cinque mesi, così mi sono spostata nella sala attigua. Era l'unica riscaldata e ho provato a sedermi per allattare, ma il custode mi ha detto che non potevo perché non si possono introdurre cibi e bevande nei locali della mostra Wolfango".



Dopo una discussione con il sorvegliante la donna ha preferito lasciar correre e trovare un'altra soluzione. Girando per il Municipio ha trovato a quel punto ospitalità nelle sale che accolgono le collezioni comunali d'arte. Prosegue Cretella: "Lì ci sono diversi quadri con Madonne che allattano e così ho pensato che non potessero impedirmelo infatti una pensionata volontaria dell'Auser mi è venuta incontro e me lo ha permesso".



A accendere i riflettori sulla storia di Chiara è stato da ultimo il sito Change.org su cui è in corso una petizione per chiedere una legge specifica a tutela dell'allattamento nei luoghi pubblici. Sono già 26mila le sottoscrizioni. Conclude infatti Cretella che solo una norma specifica eviterebbe episodi analoghi: "Senza una legge ad hoc, ognuno accampa le sue ragioni, dall'offesa al pudore perché si mostra il seno al divieto di introdurre cibi e bevande. Ora stiamo cercando di creare un collegamento a livello nazionale".