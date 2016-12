I manichini - Forza Nuova, nella rivendicazione del gesto di protesta con i manichini, scriveva che "tutelare l'identità italiana deve essere di primario interesse, in quanto essa rappresenta la forza da cui trae linfa la vita stessa del nostro popolo". I carabinieri hanno già identificato sei persone quali possibili autori del blitz, mentre il Pd di Cervia ha espresso "assoluto sdegno per l'atto di intimidazione realizzato da un gruppo di estremisti nei confronti del nostro partito. Preoccupazione e stupore per la presenza nella nostra città di vergognosi fenomeni di rigurgiti fascisti".



La stessa Forza Nuova aveva annunciato altre iniziative. Durante la serata di venerdì non ci sono state proteste, a parte la blanda contestazione di un gruppetto di giovani consistita nel rumoreggiare durante alcuni passaggi del suo discorso sul tema immigrazione.



Lancio di banane durante il dibattito - Una persona non ancora identificata ha però lanciato un paio di banane all'indirizzo del ministro Kyenge mentre parlava dal palco. I frutti non hanno raggiunto il palco, ricadendo tra la prima e la seconda fila di spettatori. Il ministro ha definito il gesto "uno schiaffo alla povertà e uno spreco di cibo".



Doppia contestazione nei confronti del ministro dell'Integrazione Cecile Kyenge a Cervia, per la festa Pd. Prima alcuni manichini, imbrattati di color rosso sangue e con la scritta "No ius soli", sono stati abbandonati in città e rivendicati da Forza Nuova. Poi durante il dibattito qualcuno ha tirato banane sul palco. Laconico il ministro: "Cibo sprecato



Il secondo tweet - Nella mattinata di sabato, Kyenge è tornata a commentare l'accaduto: ''Il coraggio e l'ottimismo per cambiare le cose deve soprattutto partire dalla base e arrivare alle istituzioni'' ha scritto su Twitter.



"Sono fiera di essere italiana" - "Sono fiera di essere italiana". Lo ha detto il ministro dell'Integrazione, Cécile Kyenge, arrivata alla festa di Sel a Milano e rispondendo ai cronisti in relazione all'ultimo episodio razzista nei suoi confronti avvenuto a Cervia. "Credo che il problema non sia mio, c'è qualcuno che non sta bene e che manifesta disagio, il mio compito è ascoltare questo disagio", ha aggiunto.