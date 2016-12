Forte terremoto tra Emilia e Veneto

foto Ingv 07:51 - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.8 gradi Richter è stata registrata alle 7.11 dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia tra le province di Rovigo e di Ferrara, ed è stata seguita mezz'ora dopo da una seconda di magnitudo 2.7. L'epicentro è stato localizzato nei pressi del comune di Bondeno a 8 chilometri di profondità. - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.8 gradi Richter è stata registrata alle 7.11 dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia tra le province di Rovigo e di Ferrara, ed è stata seguita mezz'ora dopo da una seconda di magnitudo 2.7. L'epicentro è stato localizzato nei pressi del comune di Bondeno a 8 chilometri di profondità.

Diverse persone hanno telefonato ai centralini delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco per avere informazioni o per segnalare di aver avvertito la scossa, che è stata sentita distintamente anche nel Bolognese; la sala operativa della Protezione civile dell'Emilia-Romagna non ha però ricevuto segnalazioni di danni.