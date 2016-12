Tanzi cade in cella, ricoverato in ospedale

foto Ansa Correlati Parmalat, Tanzi condannato in appello per il crack 20:57 - Calisto Tanzi, in seguito a una caduta nel carcere di Parma, è stato ricoverato all'Ospedale Maggiore. Gli agenti della polizia penitenziaria, durante un controllo notturno, hanno trovato l'ex patron della Parmalat, privo di sensi, sul pavimento della cella. Nella caduta Tanzi, in carcere dal maggio 2011, ha riportato lesioni al capo e alle costole. - Calisto Tanzi, in seguito a una caduta nel carcere di Parma, è stato ricoverato all'Ospedale Maggiore. Gli agenti della polizia penitenziaria, durante un controllo notturno, hanno trovato l'ex patron della Parmalat, privo di sensi, sul pavimento della cella. Nella caduta Tanzi, in carcere dal maggio 2011, ha riportato lesioni al capo e alle costole.

Tanzi, che ha 74 anni, è stato sottoposto a vari esami tra cui una Tac. Non sarebbero stati trovati danni cerebrali. Nella caduta ha riportato ematomi e lividi.



L'episodio ripropone la compatibilità dell'ex patron con il carcere. Il 5 marzo è fissata al tribunale di sorveglianza di Bologna l'udienza per l'istanza della difesa per far scontare la pena ai domiciliari. I difensori, dopo la caduta, hanno chiesto che venga sollecitata la risposta. Il tribunale di sorveglianza nel 2012 aveva respinto le richieste della difesa di far uscire Tanzi - che ha perso molti chili durante la detenzione e che è malato - dal carcere.



Tanzi è in carcere dal 5 maggio 2011 (ha comunque passato nel frattempo altri periodi in ospedale), dopo che è diventata definitiva la condanna milanese per aggiotaggio a otto anni e un mese.