foto Ansa 15:11 - Una neonata è stata trovata dentro un cassonetto dell'immondizia in un vicoletto nel centro storico di Bologna. La piccola era avvolta in una sorta di sacchetto ed è stata portata in gravi condizioni all'ospedale Sant'Orsola. A chiamare i soccorsi è stato un passante, che ha sentito dei vagiti provenire dal cassonetto.

L'uomo pensava che si trattasse di un gattino, ha spiegato alla polizia, poi con l'aiuto di un altro passante ha guardato nel bidone e ha scoperto la piccina. La neonata è stata raccolta e portata in un vicino garage fino all'arrivo dell'ambulanza.



Si indaga per tentato omicidio

"La Procura procede per tentato omicidio". Lo rende noto il procuratore aggiunto di Bologna, Valter Giovannini. "Quanto è avvenuto - prosegue - è un atto di grande crudeltà. L'invito alla madre è di presentarsi al pronto soccorso per essere assistita, potendo ella stessa soffrire di postumi seri post-parto". "Solo una volta individuata la donna - continua Giovannini - si potrà valutare l'ipotesi di tentato infanticidio, che presuppone un totale stato di abbandono materiale e psicologico connesso al parto".