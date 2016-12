Modena, travolge e uccide un centauro

foto LaPresse 07:53 - Un motociclista è morto in un incidente stradale avvenuto a Modena. La vittima, un 30enne di Mirandola, è stata travolta da un'auto, che poi si è data alla fuga. Il conducente è ora ricercato dalle forze dell'ordine. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il pirata della strada era alla guida di un'utilitaria grigia che dopo l'incidente presentava un'evidente ammaccatura nella parte posteriore. - Un motociclista è morto in un incidente stradale avvenuto a Modena. La vittima, un 30enne di Mirandola, è stata travolta da un'auto, che poi si è data alla fuga. Il conducente è ora ricercato dalle forze dell'ordine. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il pirata della strada era alla guida di un'utilitaria grigia che dopo l'incidente presentava un'evidente ammaccatura nella parte posteriore.

Lo scontro violento è stato provocato da una manovra azzardata del conducente dell'auto, che si è poi dato alla fuga. Il centauro è stato sbalzato dalla moto, che ha continuato la sua corsa per diversi metri. I soccorsi sono stati immediati, ma quando sono arrivati sul posto, per la vittima non c'era più nulla da fare.



L'incidente è avvenuto sulla strada Canaletto, all'altezza dell'incrocio con stradello Ponte Basso. Lo schianto nei pressi della svolta per via Alzaia. L'automobilista non si è fermato a soccorrere il motociclista travolto, residente a Mirandola, che al momento dello scontro stava procedendo in direzione di Soliera.



Secondo i rilievi della polizia municipale, al momento dell'urto l'auto stava svoltando a sinistra. Alcuni testimoni l'hanno poi vista dileguarsi in direzione centro, con una evidente ammaccatura nella parte posteriore.br>