Geloso, uccide la moglie e la butta nel Po

foto LaPresse 09:52 - Era geloso della giovane moglie, ritenuta colpevole anche di vestire troppo all'occidentale. Così un 36enne indiano l'ha strangolata e ne ha gettato il corpo nel fiume Po, nel Piacentino. L'assassino è stato arrestato dai carabinieri e ha confessato il delitto. Kaur Balwinde, 27 anni di origini indiane, scomparsa da 15 giorni dalla casa di Fiorenzuola dove viveva con il marito e un figlioletto di 5 anni, era incinta di tre mesi.

L'uomo, 36 anni, operaio in un'azienda agricola di Fiorenzuola d'Arda, incensurato, avrebbe strangolato la moglie, per poi gettarla nel Po, una quindicina di giorni fa, dove è stata trovata ieri da un pescatore romeno su un argine a San Nazzaro, frazione di Monticelli d'Ongina.



Ai carabinieri del nucleo investigativo di Piacenza e della stazione di Fiorenziola avrebbe ammesso la gelosia per la scelta della donna di non vivere secondo i costumi indiani.