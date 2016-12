Modena, senza lavoro da anni: si uccide

foto LaPresse Correlati Treviso, teme di perdere l'azienda e si uccide 14:58 - Un 51enne modenese di Migliarina, frazione di Carpi, si è ucciso nella propria abitazione, in una palazzina popolare, per la disperazione dopo anni di disoccupazione. Ad avvertire le forze dell'ordine sono stati i vicini di casa, che da alcuni giorni non vedevano più l'uomo. Il 51enne, che viveva grazie a lavori temporanei e prestiti di amici, non avrebbe lasciato biglietti, ma i conoscenti testimoniano che era in un gravi difficoltà. - Un 51enne modenese di Migliarina, frazione di Carpi, si è ucciso nella propria abitazione, in una palazzina popolare, per la disperazione dopo anni di disoccupazione. Ad avvertire le forze dell'ordine sono stati i vicini di casa, che da alcuni giorni non vedevano più l'uomo. Il 51enne, che viveva grazie a lavori temporanei e prestiti di amici, non avrebbe lasciato biglietti, ma i conoscenti testimoniano che era in un gravi difficoltà.

L'uomo - che viveva grazie a lavori temporanei e prestiti di amici - non avrebbe lasciato biglietti, ma che fosse in un gravi difficoltà lo testimoniano i conoscenti.



"Aveva gravissime difficoltà economiche - ha spiegato uno di loro al quotidiano "La Gazzetta di Modena" -. Lo scorso inverno, non avendo più denaro per pagare le bollette, era stato lasciato senza gas ed elettricità. Gli avevamo detto di rivolgersi agli assistenti sociali, ma sembrava poco interessato a chiedere aiuto. Forse gli mancava la voglia di risollevarsi".



La scoperta è stata fatta martedì, Festa del Lavoro, quel lavoro che lui non riusciva più a trovare. "Solo di tanto in tanto - commentano gli amici - riceveva chiamate da enti pubblici per svolgere attività come la pulizia delle strade o piccoli lavori di manutenzione. Sapeva fare il muratore e un tempo viveva una vita normale, poi le difficoltà a trovare impiego si sono fatte sentire e non è più riuscito a reinserirsi nel giro delle imprese edilizie".