Firenze, trovato morto il maresciallo scomparso

E' stato ritrovato morto il maresciallo dei carabinieri, Marco Massimelli, 26 anni, di Castiglione del Lago (Perugia), in servizio alla stazione di Pegognaga (Mantova), che era scomparso da 9 giorni. Il corpo era a Firenzuola. in provincia di Firenze. Lo rivela l'inviato di Tgcom24. Massimelli avrebbe dovuto riprendere servizio dopo una licenza sabato ma voleva essere a Pegognaga prima per organizzare una festa di compleanno.

Prima di sparire nel nulla, l'uomo non aveva prelevato soldi dal conto corrente e con lui era scomparsa anche l'Audi A3 nera con la quale viaggiava. L'ultima traccia risaliva a Castelfranco Emilia (Modena). "A un suicidio non credo - aveva detto il padre del carabiniere, Primo Massimelli - Non penso che nascondesse un segreto. E' un ragazzo chiuso, niente di estremo, come tanti".