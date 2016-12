Bologna, chiedeva sesso a donne straniere in cambio del permesso di soggiorno

foto Ansa

09:56

- Sesso in cambio di un aiuto burocratico. Per questo motivo Un poliziotto dell'ufficio immigrazione della questura di Bologna è stato arrestato con l'accusa di concussione sessuale. L'ipotesi è che l'agente abbia utilizzato le informazioni e il controllo nei confronti di donne straniere che avevano in atto pratiche di rinnovo del permesso di soggiorno, per convincerle ad avere rapporti sessuali con lui.