Alluvione a Piacenza, recuperato il corpo di uno dei due uomini dispersi

Padre e figlio si erano messi in viaggio lunedì, intorno alle cinque del mattino, per sostenere una visita medica a Como, ma non sono mai arrivati a destinazione. Intorno a quello stesso orario il figlio, Luigi, aveva scritto su Facebook: "Mi è straripato il Nure in faccia... Sommerso da un fiume d'acqua ... Ho rischiato di rimanerci. Ora so cosa provano e hanno provato le vittime dei fiumi in piena. Terrore... Grazie ai miei Angeli". Poi nulla.



Renzi: "Visita in settimana" - In settimana è attesa la visita a Piacenza del presidente del Consiglio Matteo Renzi. A darne l'annuncio è stato lo stesso premier a margine di un incontro con Coldiretti tenutosi all'Expo di Milano.