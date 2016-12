Rimini, accusa shock: tortura e uccide il cane della fidanzata

21:43 - Si sarebbe vendicato in modo atroce dopo un litigio con la fidanzata. Protagonista, suo magrado, di questa squallida vicenda è il cane Gina, morta dopo una terribile agonia. Prima colpita con un forcone, poi infilata in un sacco e alla fine data alle fiamme. La cagnolina apparteneva all'amazzone Claudia Morandi, che ha sporto denuncia contro il suo fidanzato di 33 anni che però respinge ogni accusa.

Secondo la ricostruzione della giovane, nella notte fra giovedì e venerdì il fidanzato - dopo un diverbio - aveva minacciato di uccidere Gina. L'uomo non si è fatto vedere per molte ore. Claudia si è risvegliata senza trovare più la cagnolina al sua fianco. Sono partite le ricerche e Gina è stata ritrovata in fin di vita, in condizioni disperate. Teatro della vicenda San Giovanni in Marignano, in provincia di Rimini



I sospetti, diventati un'accusa precisa da parte di Claudia Morandi, si sono indirizzati immediatamente verso il fidanzato anche lui un cavaliere. L'avvocato della giovane, Caterina Brambilla, spiega che nella denuncia presentata dalla sua assistita si fa riferimento a «episodi precisi riguardanti l'uso di sostanze stupefacenti a cui la ragazza ha assistito".



La Fise è intervenuta con una nota ufficiale. La richiesta che viene dal mondo sportivo è l'immediato appiedamento del cavaliere come misura cautelare per arrivare alla radiazione definitiva dall'elenco dei tesserati della Federazione.