Montecchio, scambio di salme

12:55 - In Italia succede anche questo. All'ospedale di Montecchio, in provincia di Reggio Emilia, qualche addetto dell'agenzia di pompe funebri ha avuto una svista decisamente grottesca: uno scambio di salme ha fatto sì che si piangesse sul defunto sbagliato. I parenti di un uomo di 86 anni hanno versato lacrime davanti alla bara di un altro morto che, nel frattempo, doveva essere in un'altra stanza dove si trovavano i suoi cari.



Atmosfera dimessa, volti tristi e nessuno pareva accorgersi dell'errore fino a quando la figlia dell'ottantaseienne, avvicinandosi alla bara, ha lanciato l'allarme. Tutto sistemato in tempo record con annesse le scuse dell'ospedale che ancora non si spiegano come possa essere successo.