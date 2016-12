Due sospetti casi di Ebola a Rimini

10:48 - Torna la paura Ebola in Italia: due bambini sono stati ricoverati a Rimini con sintomi che fanno sospettare la letale febbre emorragica. Si tratta di due piccoli di 5 e 7 anni che avevan appena fatto ritorno dalla Nigeria assieme ai genitori. Arrivati in Italia hanno presentato febbre altissima e dolori. Per precauzione sono stati ricoverati nel reparto infettivi all'Infermi di Rimini.

Non è il primo caso sospetto di Ebola nel nostro Paese, in tutti i casi precedenti, va detto, si è sempre trattato di un falso allarme. I due bambini in questione sono nigeriani, Paese flagellato dalla terribile malattia, e il fatto che avessero fatto ritorno dal Paese africano ha fatto scattare la procedura di emergenza.



I medici hanno infatti disposto il trasferimento di tutta la famiglia, come prevede appunto il protocollo regionale. Tutti sono ricoverati nel reparto infettivi e in isolamento. Ai bambini è stato prelevato anche il sangue che è stato subito inviato a Roma per le analisi. Solo lunedì si potrà sapere se si tratta di Ebola.