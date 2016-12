Coppia troppo focosa, vicino invita gli amici per origliare: lite tra condomini

14:28 - Da una parte una coppia un po' troppo focosa, nota nel condominio per le sue effusioni "rumorose". Dall'altra il classico vicino curioso e impiccione che, non contento di ascoltare quanto accadeva nell'appartamento accanto al suo, ha pensato bene di condividere i suoi racconti al bar arrivando addirittura a invitare gli amici a casa per origliare. E' successo in una cittadina dell'area pedemontana reggiana.

La situazione è degenerata quando i due conviventi, poco più che quarantenni, hanno scoperto di essere sulla bocca di tutti e, per porre fine alla condotta molesta del vicino, hanno chiamato i carabinieri. I militari sono intervenuti al culmine di una lite accesa dalle rimostranze dei due verso l'uomo 'colpevole' di ascoltare e spiattellare i loro momenti d'intimità in paese. La condotta del vicino potrebbe ora aver strascichi penali.