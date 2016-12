"Felpa sporca? Falla lavare alla mamma": scoppia la polemica sull'etichetta sessista

08:33 - "Se è sporca, falla lavare alla mamma. E' il suo lavoro". E' quanto si legge su un etichetta di una felpa che ha sollevato polemiche. Il "consiglio" è stato ritenuto sessista da Federica Mazzoni, responsabile donne del Pd di Bologna, tanto che ha segnalato il caso all'Istituto dell'autodisciplina pubblicitaria. "Fare lavatrici non è il lavoro delle mamme, anche i papà sono in grado di girare una semplice manopola", scrive su Facebook la Mazzoni.

"Evidentemente all'azienda non è bastato fornire le necessarie informazioni utili, ha proprio sentito l'esigenza di dire la sua, perpetuando un messaggio sessista nei confronti delle madri e delle donne, denigratorio per gli uomini e i padri", sottolinea.



"Come se il lavoro delle madri - prosegue - fosse quello di lavare, magari stando in casa e senza avere altra professionalità se non quella del girare la manopola sui 30' del programma dei delicati, che come lo fa la mamma nessuno mai... In modo speculare, infatti, si insultano gli uomini, come se non fossero in grado di fare una semplice lavatrice, o proprio non competesse loro".



La replica dell'azienda: "Solo una battuta" - "Non c'è nessun tipo di ironia sessista. E' una semplice battuta pensata per gli adolescenti che sono il nostro target", replica l'azienda Free Srl Unipersonale che distribuisce il marchio Shoeshine con l'etichetta incriminata.