Emergenza smog, l'Italia rischia una maxi-multa dall'Europa

L'e mergenza smog in Italia provoca oltre 66mila morti premature l'anno e ora il nostro Paese rischia una maxi-multa dall'Unione europea . Bruxelles starebbe infatti per aprire due diverse procedure di infrazione sulle continue violazioni delle norme sulla qualità dell'aria. La sanzione, stimata in diverse centinaia di milioni di euro, potrebbe arrivare persino a un miliardo. Una volta avviato l'iter, Roma avrà due mesi di tempo per rispondere.

Come riporta La Stampa, fonti concordanti rivelano che è atteso per metà febbraio il parere motivato della Commissione Ue che inviterà Roma a correggere lo sforamento dei limiti minimi di biossido di azoto contenuti nell'atmosfera, inquinante che scaturisce per il 40% dal traffico stradale. Dai dati relativi al 2013, sono oltre 21mila le morti premature causate da questo tipo di inquinamento.



Entro marzo, secondo la tabella di marcia dell'esecutivo, ci sarà poi un secondo parere per una seconda variazione sul tema dell'irregolarità, stavolta per le Pm10. E sulle polveri sottili l'Italia è in mora da anni. Secondo l'Agenzia europea dell'Ambiente, le polveri sottili hanno provocato nel 2013 la morte prematura di 87.670 persone che avrebbero potuto vivere una decina di anni in più.