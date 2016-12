Emergenza profughi: perse le tracce di oltre 50mila immigrati in Italia

Il fenomeno non è nuovo. In molti, scrive il Corriere della Sera che riporta i dati, non aspettano infatti i lunghi tempi previsti per avere l'esito della richiesta e lasciano i Cara cercando di raggiungere la frontiera. La meta finale, infatti, raramente è l'Italia: sempre più spesso i migranti mirano a raggiungere Germania, Francia e il nord Europa.



Sospetti casi di malaria in stazione a Milano - Intanto resta difficile la situazione a Milano, dove centinaia di profughi sono stati accolti in stazione centrale. "Oltre la metà degli immigrati visitati nel presidio che Regione Lombardia ha istituito sono risultati affetti da scabbia e ci sono due casi di sospetta malaria", ha detto venerdì sera l'assessore lombardo alle Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione Simona Bordonali, a margine del Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico. "Il ministero dell'Interno - ha aggiunto l'assessore - deve intervenire non solo con risorse, ma risolvendo già a monte il problema, vale a dire bloccando gli arrivi a Milano".