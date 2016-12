4 maggio 2015 Emergenza migranti, Viminale vuole spostarne 100 in ogni provincia La richiesta inviata a tutti i prefetti esclusi quelli siciliani visto che l'isola già si sobbarca il carico maggiore Tweet google 0 Invia ad un amico

06:55 - Nuova circolare del Viminale a tutte le prefetture: servono 8-9.000 posti per accogliere i migranti arrivati in massa negli ultimi giorni. In ogni provincia italiana, prevede il documento, dovrà essere distribuito un centinaio di persone. Sono escluse le province siciliane, che sopportano il maggior peso dell'accoglienza.

A Pozzallo sbarcati 870 migranti - Sbarcati nel porto di Pozzallo (Ragusa) 870 migranti arrivati sul rimorchiatore Asso 29. In maggioranza uomini: 718, per il resto 103 donne e 50 minori. Tra gli approdati anche una neonata di tre giorni che che è stata trasferita subito in Ospedale insieme alla madre. Ricoverate anche due donne in gravidanza e due uomini con febbre alta. Diversi casi di scabbia (più di 80) e i portatori sono stati posti in isolamento per il trattamento adeguato. La maggioranza del gruppo sbarcato è di nazionalità subsahariana ma vi sono anche siriani e del Bangladesh.